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Электронная очередь с 1 сентября заработает в пограничном пункте пропуска «Брест»

01 сентября 2016 05:50
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Новости Беларуси. На границе Беларуси и Евросоюза впервые вводится электронная очередь. Новые правила 1 сентября заработают в пункте пропуска «Брест». Теперь автомобили в зоне ожидания будет регистрировать оператор, а госномер машины и номер очереди высвечиваться на электронном табло. Таким образом все водители будут знать, кто за кем движется. Очередь больше нельзя будет объехать или продать, как бывало раньше. Место в очереди также можно будет забронировать. Причем, заказ делается не только на определенную дату, но и конкретный временной промежуток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Выезд за границу

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