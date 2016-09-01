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В День знаний в Беларуси открылись новые школы

01 сентября 2016 06:00
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Новости Беларуси. День знаний в Беларуси. Двери более 3 тысяч школ, гимназий и лицеев сегодня распахнутся для почти миллиона учеников. Впервые в этом году за парты сядут и около 110 тысяч первоклассников. Для всех учащихся 1 сентября начнется с тематических уроков. Они пройдут с приглашением известных людей: деятелей науки, политики, культуры и спорта. Своя традиция и в белорусских вузах. Сегодня там будут принимать в студенты первокурсников.

К слову, государство в этом году сделало подарок ученикам нескольких населенных пунктов. Открылись две новые школы: в Бресте и курортном поселке Нарочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Школы в Беларуси

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