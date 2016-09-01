Шестиклассники останутся без физики: школьные программы нового учебного года изменены

Новости Беларуси. Новые классы, учебники и предметы. В этом году школьников ждет ряд изменений. И прежде всего – в программе обучения. Так, нынешние шестиклассники останутся без физики. Этот предмет теперь будут проходить в 7 классе. А вот количество часов языка и литературы – русской и белорусской – уравняется. Также в школах больше внимания уделят трудовому обучению – сразу два урока на развороте дневника. А в расписании учеников вторых и шестых классов появится предмет ОБЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Вот эти изменения в учебных программах, баланс точных наук, баланс гуманитарных дисциплин и особое внимание трудовому воспитанию – это характеристики нового учебного года. Первого года в пятилетке, которая, я надеюсь, должна повысить и укрепить позиции в белорусской системе образования.