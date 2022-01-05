Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил соцработников с профессиональным праздником

05 января 2022 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День работников социальной защиты. В Беларуси праздник отмечают люди самой милосердной профессии. Нынешних и бывших сотрудников государственных органов и организаций системы социальной защиты поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил соцработников с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Работники соцзащиты, проявляя заботу о старших и заботясь о соблюдении принципов социальной справедливости, также вносят достойный вклад в сохранение традиционных ценностей, неразрывной связи поколений и укрепление единства народа, без чего невозможно представить дальнейшее успешное развитие белорусского государства.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Находятся рядом с человеком от рождения до его ухода из жизни». 5 января – День работников соцзащиты
05 января 2022 07:20

«Находятся рядом с человеком от рождения до его ухода из жизни». 5 января – День работников соцзащиты

Владимир Кухарев в День соцработника: «Это добрые, отзывчивые люди, которые проводят колоссальную работу»
05 января 2022 07:17

Владимир Кухарев в День соцработника: «Это добрые, отзывчивые люди, которые проводят колоссальную работу»

БРСМ 5 января начинает серию открытых диалогов «Сила закона»
05 января 2022 06:47

БРСМ 5 января начинает серию открытых диалогов «Сила закона»