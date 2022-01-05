Президент Беларуси поздравил соцработников с профессиональным праздником

Новости Беларуси. День работников социальной защиты. В Беларуси праздник отмечают люди самой милосердной профессии. Нынешних и бывших сотрудников государственных органов и организаций системы социальной защиты поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.