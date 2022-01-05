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«Находятся рядом с человеком от рождения до его ухода из жизни». 5 января – День работников соцзащиты

05 января 2022 07:20
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Новости Беларуси. 5 января профессиональный праздник отмечают работники социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Находятся рядом с человеком от рождения до его ухода из жизни». 5 января – День работников соцзащиты-1

Только в Минской области их около 3 000. В большинстве это женщины. И их главная задача – прийти на помощь тем, кому она особенно нужна. На плечах соцработников огромный и значимый пласт работы, ведь наше государство социально ориентированное. Накануне представителей этой благородной профессии поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев в День соцработника: «Это добрые, отзывчивые люди, которые проводят колоссальную работу» – читайте далее.

«Находятся рядом с человеком от рождения до его ухода из жизни». 5 января – День работников соцзащиты-4

Особую благодарность за самоотверженность получили коллективы стационарных учреждений, которые с апреля 2020 года трудятся вахтовым методом, жертвуя личным временем и общением с семьями.

«Находятся рядом с человеком от рождения до его ухода из жизни». 5 января – День работников соцзащиты-7

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это одна из самых святых профессий. Работники социальной службы находятся рядом с человеком от рождения до его ухода из жизни. Сегодня в системе социальной защиты города работают порядка 3 тысяч человек. А если сказать, кого мы опекаем и какое количество людей под нашей опекой, то я скажу, что каждый третий минчанин является получателем той или иной социальной помощи, услуг, пособий.

«Находятся рядом с человеком от рождения до его ухода из жизни». 5 января – День работников соцзащиты-10

От сферы культуры работники социальной защиты накануне праздника получили в подарок самый известный спектакль в репертуаре Национального академического театра имени Янки Купалы – «Паўлінка».

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Жанна Романович # Владимир Кухарев # Фотофакт

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