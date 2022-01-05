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БРСМ 5 января начинает серию открытых диалогов «Сила закона»

05 января 2022 06:47
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Новости Беларуси. К обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию присоединится и молодое поколение. БРСМ 5 января начнет серию открытых диалогов «Сила закона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БРСМ 5 января начинает серию открытых диалогов «Сила закона»-1

Весьма символично, что первая молодежная дискуссионная площадка стартует в Конституционном суде, государственном органе, призванном охранять Основной закон страны. Спикером молодежной дискуссии выступит председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.  

Молодежные открытые диалоги «Сила закона» пройдут по всей стране. К слову, предложения по обновленной Конституции любой гражданин может внести и через онлайн-приемную БРСМ. Союз молодежи аккумулирует все поступившие вопросы и направит в Национальный центр правовой информации.  

# Конституция # общество # Петр Миклашевич # Фотофакт

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