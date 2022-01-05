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Владимир Кухарев в День соцработника: «Это добрые, отзывчивые люди, которые проводят колоссальную работу»

05 января 2022 07:17
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Новости Беларуси. 5 января профессиональный праздник отмечают работники социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев в День соцработника: «Это добрые, отзывчивые люди, которые проводят колоссальную работу»-1

Только в Минской области их около 3 000. В большинстве это женщины. И их главная задача – прийти на помощь тем, кому она особенно нужна. На плечах соцработников огромный и значимый пласт работы, ведь наше государство социально ориентированное. Накануне представителей этой благородной профессии поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев в День соцработника: «Это добрые, отзывчивые люди, которые проводят колоссальную работу»-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Все сотрудники подразделений социальной сферы – люди высокопрофессиональные. Это добрые, отзывчивые люди, которые проводят колоссальную работу по поддержке тех людей, которые нуждаются в социальной опеке, поддержке. Проводится ежедневная работа, не считая рабочее время, которая поддерживает наших людей, и они очень благодарны.

«Находятся рядом с человеком от рождения до его ухода из жизни». 5 января – День работников соцзащиты (подробности здесь).

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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