Владимир Кухарев в День соцработника: «Это добрые, отзывчивые люди, которые проводят колоссальную работу»

Только в Минской области их около 3 000. В большинстве это женщины. И их главная задача – прийти на помощь тем, кому она особенно нужна. На плечах соцработников огромный и значимый пласт работы, ведь наше государство социально ориентированное. Накануне представителей этой благородной профессии поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Все сотрудники подразделений социальной сферы – люди высокопрофессиональные. Это добрые, отзывчивые люди, которые проводят колоссальную работу по поддержке тех людей, которые нуждаются в социальной опеке, поддержке. Проводится ежедневная работа, не считая рабочее время, которая поддерживает наших людей, и они очень благодарны.