Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил коллектив Академии МВД с 65-летием со дня её образования

16 мая 2023 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юбилейную дату со дня образования отмечает 16 мая главный милицейский вуз Беларуси. Академии МВД – 65! Поздравление ее коллективу направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Славные традиции служения Отечеству в сочетании с инновационными методами обучения и современной материально-технической базой позволяют коллективу вуза готовить высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел, а также кадры высшей научной квалификации для ведомственных учреждений образования.

Выпускники милицейской альма-матер, обладая солидным багажом знаний, являются примером патриотизма и профессионализма, способные с честью и достоинством выполнять поставленные задачи по обеспечению законности и правопорядка в стране.

Президент Беларуси поздравил коллектив Академии МВД с 65-летием со дня её образования-1

Отдельные слова благодарности глава государства адресовал ветеранам, которые вносят огромный вклад в работу с молодыми сотрудниками и формируют принципиальную гражданскую позицию у подрастающего поколения. Академия МВД остается флагманом юридического образования. Будущих специалистов здесь готовят для нескольких ведомств – выпускники трудятся в комитете Госконтроля, СК, Генпрокуратуре и других структурах. За свою историю вуз выпустил свыше 35 тысяч офицеров.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мьянме жертвами циклона «Мокко» стали 6 человек
16 мая 2023 07:33

В Мьянме жертвами циклона «Мокко» стали 6 человек

«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске
16 мая 2023 07:12

«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске

«Закуплено уже более 1800 пианино «Беларусь». В учреждениях образования обновят музыкальные инструменты
15 мая 2023 19:59

«Закуплено уже более 1800 пианино «Беларусь». В учреждениях образования обновят музыкальные инструменты