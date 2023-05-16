Президент Беларуси поздравил коллектив Академии МВД с 65-летием со дня её образования

Новости Беларуси. Юбилейную дату со дня образования отмечает 16 мая главный милицейский вуз Беларуси. Академии МВД – 65! Поздравление ее коллективу направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Славные традиции служения Отечеству в сочетании с инновационными методами обучения и современной материально-технической базой позволяют коллективу вуза готовить высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел, а также кадры высшей научной квалификации для ведомственных учреждений образования.

Выпускники милицейской альма-матер, обладая солидным багажом знаний, являются примером патриотизма и профессионализма, способные с честью и достоинством выполнять поставленные задачи по обеспечению законности и правопорядка в стране.