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«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске

16 мая 2023 07:12
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Новости Беларуси. В Пинске открыли военно-патриотический клуб МВД. В него зачислили лучших школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске-1

32 ученика 6-9 классов пройдут военную подготовку, приобретут навыки самообороны и оказания первой медицинской помощи. Мастер-классы будут проводить профессионалы – сотрудники органов внутренних дел, МЧС, военкоматов, врачи.

«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске-4

Для занятий оборудовали один из кабинетов городской гимназии – приобрели компьютерную технику и представили стенды с информацией.  

«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске-7

«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске-9

Павел Сивидов, учащийся гимназии № 1 имени ФЯ. Перца Пинска:
Я захотел вступить в клуб, потому что мне нравится оружие и я хочу защищать свою Родину. Мне нравятся омоновцы, спецназовцы.  

«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске-12

Олег Шуляковский, начальник УВД Брестского облисполкома:
Самое главное воспитать гражданина и патриота. Они когда носят форму и погоны, это их дисциплинирует. У них вырабатываются качества, которые обязательно пригодятся им в жизни – решительность, инициативность. Даже если они не станут милиционерами и не будут служить в правоохранительных органах, они в любом случае станут настоящими гражданами нашей страны и эту страну будут строить и приносить ей пользу.  

«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске-15

В системе органов внутренних дел и внутренних войск уже насчитывается около 30 военно-патриотических клубов, которые объединяют сотни юных патриотов. Возможность заниматься в них получают не только жители столицы и областных центров, но и районов.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Олег Шуляковский # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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