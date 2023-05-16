«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске

Новости Беларуси. В Пинске открыли военно-патриотический клуб МВД. В него зачислили лучших школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

32 ученика 6-9 классов пройдут военную подготовку, приобретут навыки самообороны и оказания первой медицинской помощи. Мастер-классы будут проводить профессионалы – сотрудники органов внутренних дел, МЧС, военкоматов, врачи.

Для занятий оборудовали один из кабинетов городской гимназии – приобрели компьютерную технику и представили стенды с информацией.

Павел Сивидов, учащийся гимназии № 1 имени Ф. Я. Перца Пинска:

Я захотел вступить в клуб, потому что мне нравится оружие и я хочу защищать свою Родину. Мне нравятся омоновцы, спецназовцы.

Олег Шуляковский, начальник УВД Брестского облисполкома:

Самое главное – воспитать гражданина и патриота. Они когда носят форму и погоны, это их дисциплинирует. У них вырабатываются качества, которые обязательно пригодятся им в жизни – решительность, инициативность. Даже если они не станут милиционерами и не будут служить в правоохранительных органах, они в любом случае станут настоящими гражданами нашей страны и эту страну будут строить и приносить ей пользу.