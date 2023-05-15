«Закуплено уже более 1800 пианино «Беларусь». В учреждениях образования обновят музыкальные инструменты

Новости Беларуси. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача государства. И в это готовы вкладываться. Именно так было и с производством музыкальных инструментов. В свое время школы и колледжи испытывали определенный дефицит фортепиано. А желающих обучаться на них немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беспрецедентное решение о масштабном переоснащении учреждений культуры привело к возрождению легендарного бренда пианино «Беларусь». Предприятие, на котором выпускают сегодня отечественный инструмент, в эти дни отмечает первый юбилей.

Но главная задача – обновить парк и расширить инструментальные возможности белорусских школ искусств, колледжей и центров молодежи. Это предусматривает и государственная программа.

Лилия Ешмантович, заместитель начальника управления Министерства культуры Беларуси:

Закуплено уже более 1800 пианино «Беларусь» для учреждений культуры и УО сферы культуры, что позволяет нашим детям развивать свои таланты и представлять достойно Беларусь на международных конкурсах.

Новые инструменты уже звучат и в кабинетах этой детской музыкальной школы Минска. Учреждение с многолетней историей. Старые, часто выходящие из строя фортепиано не давали учащимся раскрыться на полную.

Наталья Лежнева, директор детской музыкальной школы искусств №4 Минска:

Возрождение фабрики «Беларусь» было для нас огромным событием, потому что новые инструменты, поступившие в школу по государственной программе, позволили детям ощутить, как приятно, хорошо играть на качественном инструменте. Потому что замечательная механика. У Виктора Костюковича старшие сестры получили здесь образование. Младший в семье намерен покорять большие сцены. И хотя дома у начинающего музыканта есть фортепиано, говорит, в школе инструмент звучит лучше и удобнее.

Крышка опускается плавно и не даст по пальцам, если ее надо закрыть.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Пополнение фонда этого учреждения в рамках программы продолжится. Но много инструментов не бывает. И сегодня у каждого есть возможность подарить музыкальной школе или колледжу пианино «Беларусь». Благотворительную акцию в канун Дня защиты детей проводит Министерство культуры.