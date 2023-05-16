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В Мьянме жертвами циклона «Мокко» стали 6 человек

16 мая 2023 07:33
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Новости Мьянмы. Шесть человек стали жертвами мощного циклона «Мокко», который обрушился на Мьянму. Еще более 700 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Мьянме жертвами циклона «Мокко» стали 6 человек-1

Сильный ветер скоростью до 210 км/час вызвал штормовые волны, которые затопили прибрежные районы страны. Люди, ожидая помощи, спасаются на крышах полуразрушенных домов. Более тысячи человек удалось эвакуировать в безопасные места. Города и деревни остались без связи и электричества, так как повалены десятки вышек сотовой связи и опор линии электропередачи. По данным экстренных служб, количество погибших может многократно возрасти.   

# Природные катаклизмы # общество # Фотофакт

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