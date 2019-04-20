Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил католиков с Пасхой: «Это великое таинство знаменует торжество жизни и добра»

20 апреля 2019 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Католики Беларуси готовятся встретить один из важнейших христианских праздников – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 апреля у верующих Великая суббота. С праздником соотечественников поздравил Президент.

Президент Беларуси поздравил католиков с Пасхой: «Это великое таинство знаменует торжество жизни и добра»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости. Пасхальные дни напоминают нам о неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху
20 апреля 2019 19:28

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

Александр Лукашенко: «Я искренне уверен, я объехал весь мир – лучше наших женщин и девушек нет нигде»
20 апреля 2019 18:48

Александр Лукашенко: «Я искренне уверен, я объехал весь мир – лучше наших женщин и девушек нет нигде»

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике
20 апреля 2019 17:48

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике