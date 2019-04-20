Александр Лукашенко: «Я искренне уверен, я объехал весь мир – лучше наших женщин и девушек нет нигде»

Новости Беларуси. Есть такая традиция у белорусов: по весне наводить порядок на земле всем миром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и 20 апреля в стране с самого утра кипела работа. Жители приводили в порядок городские территории, парки и скверы. По традиции наравне со всеми трудился и Президент. В 2019 году Александр Лукашенко приехал в Минский район, в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И не случайно – это знаковое место в истории Беларуси, которая в этом году отмечает 75-ю годовщину освобождения. Ровно столько сегодня здесь высадили дубов.

Во время субботника глава государства не только рассказал о любимых местах страны, но и похвалил красоту белорусок.