Александр Лукашенко: «Я искренне уверен, я объехал весь мир – лучше наших женщин и девушек нет нигде»

Новости Беларуси. Есть такая традиция у белорусов: по весне наводить порядок на земле всем миром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Есть такая традиция у белорусов: по весне наводить порядок на земле всем миром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот и 20 апреля в стране с самого утра кипела работа. Жители приводили в порядок городские территории, парки и скверы. По традиции наравне со всеми трудился и Президент. В 2019 году Александр Лукашенко приехал в Минский район, в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И не случайно – это знаковое место в истории Беларуси, которая в этом году отмечает 75-ю годовщину освобождения. Ровно столько сегодня здесь высадили дубов.
Во время субботника глава государства не только рассказал о любимых местах страны, но и похвалил красоту белорусок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Абсолютно искренне скажу: больше всего Беларусь наша красива вами. Я искренне уверен, я объехал весь мир – лучше наших женщин и девушек нет нигде. Это не дежурная фраза, их просто нет. Если есть красивые внешне, то избалованны внутренне. А у нас еще вот это вот – у вас – сохранилось. Это главная наша красота.
Вот видите – работают у меня и девушки, и ребята. Особенно девчонки, которые меня постоянно сопровождают где-то, с которыми награждаем, там что-то делаем из делового протокола. Этим самым я хочу показать нашу красоту. Это главная наша красота. Поэтому берегите ее, вы носители этого.
Больше подробностей в видеоматериале Алены Сыровой.