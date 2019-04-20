«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

Новости Беларуси. Накануне Пасхи верующие приходят в костелы с праздничными корзинами, чтобы получить благословение пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно это крашеные яйца, куличи, мясо, соль и вода. Их поставят на стол завтра после торжественной пасхальной службы.

Оксана Борисевич, жительница Гродно:

Пришла я с детьми, с мужем и с лучшими друзьями семьи. Мы вчера красили, наклейки клеили, все сами делали. Младшенькая помогала.

Анастасия Науменко, жительница Гродно:

Мамочка красила яйца, а я вот наклейки эти одевала. На Пасху мы это делали, чтобы яйца посвентить.

Ян Кучинский, настоятель кафедрального костела святого Франциска Ксаверия:

Каждый продукт сегодня имеет свое значение. Допустим, хлеб – это как Иисус сказал: «Я есмь хлеб». То есть: «Я хочу вас всех накормить». Какие-то мясные продукты нам припоминают этого ягненка пасхального. Яйцо – это символ новой жизни.