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«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

20 апреля 2019 19:28
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Новости Беларуси. Накануне Пасхи верующие приходят в костелы с праздничными корзинами, чтобы получить благословение пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху-1

Традиционно это крашеные яйца, куличи, мясо, соль и вода. Их поставят на стол завтра после торжественной пасхальной службы.

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху-4

Оксана Борисевич, жительница Гродно:
Пришла я с детьми, с мужем и с лучшими друзьями семьи. Мы вчера красили, наклейки клеили, все сами делали. Младшенькая помогала.

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху-7

Анастасия Науменко, жительница Гродно:
Мамочка красила яйца, а я вот наклейки эти одевала. На Пасху мы это делали, чтобы яйца посвентить.

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху-10

Ян Кучинский, настоятель кафедрального костела святого Франциска Ксаверия:
Каждый продукт сегодня имеет свое значение. Допустим, хлеб – это как Иисус сказал: «Я есмь хлеб». То есть: «Я хочу вас всех накормить». Какие-то мясные продукты нам припоминают этого ягненка пасхального. Яйцо – это символ новой жизни.

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху-13

Вечером в храмах начнется Пасхальная Вигилия – эта служба считается важнейшей в году. Сразу после нее католики будут поздравлять друг друга с великим Воскресением Христовым.

# Пасха # общество # Оксана Борисевич # Анастасия Науменко # Ян Кучинский # Фотофакт

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