«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

Новости Беларуси. Накануне Пасхи верующие приходят в костелы с праздничными корзинами, чтобы получить благословение пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне Пасхи верующие приходят в костелы с праздничными корзинами, чтобы получить благословение пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно это крашеные яйца, куличи, мясо, соль и вода. Их поставят на стол завтра после торжественной пасхальной службы.
Оксана Борисевич, жительница Гродно:
Пришла я с детьми, с мужем и с лучшими друзьями семьи. Мы вчера красили, наклейки клеили, все сами делали. Младшенькая помогала.
Анастасия Науменко, жительница Гродно:
Мамочка красила яйца, а я вот наклейки эти одевала. На Пасху мы это делали, чтобы яйца посвентить.
Ян Кучинский, настоятель кафедрального костела святого Франциска Ксаверия:
Каждый продукт сегодня имеет свое значение. Допустим, хлеб – это как Иисус сказал: «Я есмь хлеб». То есть: «Я хочу вас всех накормить». Какие-то мясные продукты нам припоминают этого ягненка пасхального. Яйцо – это символ новой жизни.
Вечером в храмах начнется Пасхальная Вигилия – эта служба считается важнейшей в году. Сразу после нее католики будут поздравлять друг друга с великим Воскресением Христовым.