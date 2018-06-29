Вторая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости: видеофакт

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне состоялась вторая и заключительная генеральная репетиция парада войск Минского гарнизона.

Военная техника проследовала от улицы Стариновской в Уручье по проспекту Независимости до стелы «Минск – город-герой». К слову, на протяжении всей репетиции парада работала и обновленная передвижная телевизионная станция СТВ. Вместе с сотрудниками Белтелерадиокомпании наши коллеги будут обеспечивать трансляцию парада.