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Вторая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости: видеофакт

29 июня 2018 07:32
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне состоялась вторая и заключительная генеральная репетиция парада войск Минского гарнизона.

Из-за репетиции парада 28 июля временно перекрывали участки проспекта Независимости

Вторая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости: видеофакт-1

Военная техника проследовала от улицы Стариновской в Уручье по проспекту Независимости до стелы «Минск – город-герой». К слову, на протяжении всей репетиции парада работала и обновленная передвижная телевизионная станция СТВ. Вместе с сотрудниками Белтелерадиокомпании наши коллеги будут обеспечивать трансляцию парада.

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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