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«Надеюсь, что комплекс, созданный в Тростенце, станет общеевропейским местом памяти и примером для будущих поколений»

29 июня 2018 07:52
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Новости Беларуси. «Наглядный исторический пример или путь длинной в жизнь»: на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» 29 июня состоится митинг-реквием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надеюсь, что комплекс, созданный в Тростенце, станет общеевропейским местом памяти и примером для будущих поколений»-1

Церемония пройдет в урочище «Благовщина», входящем в мемориальный комплекс. Здесь будут захоронены останки жертв войны. Участие в митинге примет и Президент Беларуси.

Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории комплекса «Тростенец»

«Надеюсь, что комплекс, созданный в Тростенце, станет общеевропейским местом памяти и примером для будущих поколений»-4

В начале войны под Минском нацисты организовали концлагерь. «Тростенец» – одно из крупнейших мест массового уничтожения узников. Здесь оборвались жизни более 200 тысяч человек. А в урочище «Благовщина», которое входило в состав лагеря, были расстреляны более 150 тысяч мирных жителей.

«Надеюсь, что комплекс, созданный в Тростенце, станет общеевропейским местом памяти и примером для будущих поколений»-7

Петер Юнге-Вентруп, директор Дортмундского международного образовательного центра (Германия):
В Тростенец были депортированы люди из Чехии, Австрии, Германии. Всем им говорили, что они едут осваивать новые земли. Но они нашли там страшную смерть от рук немецких палачей. Мы в Европе больше не хотим войны, и я надеюсь, что комплекс, созданный в Тростенце, по своему объему и величине станет настоящим общеевропейским местом памяти и примером для будущих поколений.

«Надеюсь, что комплекс, созданный в Тростенце, станет общеевропейским местом памяти и примером для будущих поколений»-10

В памятной церемонии также примут участие делегации из Германии и Австрии во главе с федеральными президентами этих стран. Накануне лидеры прибыли в Минск. Кстати, визит австрийского президента во многом носит исторический характер. Александр Ван дер Беллен – первый глава Австрийской Республики, который посетил нашу страну с момента установления с ней дипломатических отношений. Кроме того, планируется, что в мероприятии примут участие и зарубежные гости из Израиля, Польши и Чехии.

# Вторая мировая война # общество # Фотофакт

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