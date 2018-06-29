«Надеюсь, что комплекс, созданный в Тростенце, станет общеевропейским местом памяти и примером для будущих поколений»

Новости Беларуси. «Наглядный исторический пример или путь длинной в жизнь»: на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» 29 июня состоится митинг-реквием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония пройдет в урочище «Благовщина», входящем в мемориальный комплекс. Здесь будут захоронены останки жертв войны. Участие в митинге примет и Президент Беларуси. Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории комплекса «Тростенец»

В начале войны под Минском нацисты организовали концлагерь. «Тростенец» – одно из крупнейших мест массового уничтожения узников. Здесь оборвались жизни более 200 тысяч человек. А в урочище «Благовщина», которое входило в состав лагеря, были расстреляны более 150 тысяч мирных жителей.

Петер Юнге-Вентруп, директор Дортмундского международного образовательного центра (Германия):

В Тростенец были депортированы люди из Чехии, Австрии, Германии. Всем им говорили, что они едут осваивать новые земли. Но они нашли там страшную смерть от рук немецких палачей. Мы в Европе больше не хотим войны, и я надеюсь, что комплекс, созданный в Тростенце, по своему объему и величине станет настоящим общеевропейским местом памяти и примером для будущих поколений.