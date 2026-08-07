«Надо по-человечески»: Президент Беларуси потребовал навести порядок в сельских магазинах

Перед вертикалью власти стоит задача максимально стереть различия между городом и деревней. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании в Вилейке, посвященном обеспечению сельского населения широким ассортиментом товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговля в вопросе качества жизни на селе играет далеко не последнюю роль. При этом проблем в отрасли в целом еще хватает: от финансового состояния организаций и эффективности их работы до ассортимента, качества и стоимости товаров. На селе все это ощущается особенно остро, ведь зачастую выбор магазинов там ограничен, а для небольших и удаленных населенных пунктов главным способом доставки товаров остаются автолавки. Эту тему Президент уже затрагивал около года назад. Тогда разговор получился достаточно жестким и должен был стать отправной точкой для конкретных изменений. Работа проведена, однако не все получилось. «Просрочка и тухлятина» – Лукашенко возмутился качеством товаров на селе.

Перед тем как подробно обсудить накопившиеся вопросы в торговле, главе государства показали автолавки крупных ритейлеров. Развивать мобильную торговлю в провинции – прямое поручение Президента. Прошлым летом был подписан специальный указ, который обязывает крупные сети обслуживать жителей сельской местности. Логика простая: если бизнес получает основную прибыль в городах, он должен брать на себя часть нагрузки по снабжению отдаленных деревень. Для эксперимента определили 9 районов: шесть – в Витебской области, два – в Могилевской и один – в Минской. Это как раз Вилейский район, где сегодня находится Александр Лукашенко. Однако пока к проекту подключились только три крупных игрока рынка. «А где остальные?» – задал вопрос Президент. Есть замечания и к качеству сервиса: это строгое соблюдение графиков движения и ассортимент товаров в магазинах на колесах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу предупредить губернаторов. Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, в это. Уделили на уровне Президента внимание этому, не только Белкоопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, если люди будут жаловаться. Это не потому, что я деревенский или Косинец деревенский, а потому, что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе, может, еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну не мне тебе объяснять. Люди пашут, бедолаги, там. А говорят: приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там, вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается: и Коопсоюза, и частных предприятий, и прочих. Мы вас гнобить не будем. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживайте население. Если «Евроопт», «Евроторг» взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50 – ну, прихватите по дороге или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. Надо по-человечески.