Лесная дискотека: в объектив фотоловушки в Ивацевичском лесхозе попал танцующий медведь

Настоящую лесную дискотеку засняли ночью в Ивацевичском лесхозе. В объектив фотоловушки попал косолапый, который устроил зажигательные танцы у деревянного столба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медведь поднялся на задние лапы и так энергично двигался, что сразу стал звездой соцсетей. Впрочем, лесники объясняют: это не развлекательное шоу, а обычное поведение диких животных. Так хищники просто чешут спину и метят свою территорию, оставляя запахи и клочки шерсти для чужаков. Но получилось эффектно.