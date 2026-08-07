Прямой эфир

Лесная дискотека: в объектив фотоловушки в Ивацевичском лесхозе попал танцующий медведь

07 августа 2026 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Настоящую лесную дискотеку засняли ночью в Ивацевичском лесхозе. В объектив фотоловушки попал косолапый, который устроил зажигательные танцы у деревянного столба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесная дискотека: в объектив фотоловушки в Ивацевичском лесхозе попал танцующий медведь-2

Медведь поднялся на задние лапы и так энергично двигался, что сразу стал звездой соцсетей. Впрочем, лесники объясняют: это не развлекательное шоу, а обычное поведение диких животных. Так хищники просто чешут спину и метят свою территорию, оставляя запахи и клочки шерсти для чужаков. Но получилось эффектно.

# Дикие животные

Другие новости рубрики

Все новости
Более 340 аварийно-восстановительных бригад задействованы в ликвидации последствий непогоды в Беларуси
07 августа 2026 11:14

Более 340 аварийно-восстановительных бригад задействованы в ликвидации последствий непогоды в Беларуси

Ликвидация последствий непогоды: спецотряд «ЗУБР» и курсанты МЧС направлены в Вилейский район
07 августа 2026 11:12

Ликвидация последствий непогоды: спецотряд «ЗУБР» и курсанты МЧС направлены в Вилейский район

ЕАЭС остается фактором стабильности в Евразийском регионе – Турчин
07 августа 2026 11:09

ЕАЭС остается фактором стабильности в Евразийском регионе – Турчин