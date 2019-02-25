В Минске начинается Неделя белорусской кухни. Чем будут угощать повара?

Новости Беларуси. 19-я Неделя белорусской кухни 25 февраля стартует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К гастрономическом марафону подключились 60 ресторанов и кафе столицы.

Предлагать блюда уже традиционно будут по одной цене, а готовить – по единым рецептам. В 2019 году гурманам предстоит оценить вкус 5 изысков национальной кухни. В меню вошли жур с мясом, салат «Журавiны», мясо по-белорусcки с картофельными дольками, гречаники с грибами и одуванчики с медово-клюквенной поливкой.

Андрей Измайлович, разработчик меню XIX Недели белорусской кухни:

Белорусская кухня напоминает о себе. Потому что каждый человек должен попробовать не только те новые блюда, которые появляются на нашем пространстве, но и не забывать о традициях.