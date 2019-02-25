Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске

Новости Беларуси. Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в столице. Заведение «Богема» с уникальным для нашей страны статусом «театр» распахнуло свои двери на проспекте Машерова, 11, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новые декорации, аутентичные костюмы и необычная кухня. Всё это дарит зрителю чувство причастности к элите. В богемные будни окунулся и наш корреспондент Вадим Смоляк.

Клуб «Богема» более 15 лет покорял белорусскую и зарубежную публику фирменным стилем, а само заведение стало синонимом к слову «караоке». В новом сезоне приставка «нью» появилась у месторасположения и декораций, а главное – у актерской труппы.

Александра Ермакова, художественный руководитель театра-караоке «Богема»:

Проводились мастер-классы, обучения, ребята ходили на театральные подмостки, чтобы вдохнуть театральную жизнь и понять, что давать нашим гостям. И если актерская игра заставляет верить в происходящее, то правильную атмосферу создают яркие и эпатажные образы артистов. Сегодня гости выступают в дуэте с Мэрилин Монро, а уже завтра могут исполнить арию с Монсеррат Кабалье. Словом, роли неожиданные и неповторимые.

Александр Киринюк, топ-стилист:

Это балерина, народница, поэтесса, фэшн-дива... И каждый гость может войти в театр, войти в этот вкус, петь вместе с этими актерами и актрисами и чувствовать себя в настоящем караоке-театре «Богема».

«Такого раньше не испытывали» – делятся эмоциями гости театра после исполнения любимых песен под живое сопровождение. Симфонический оркестр в караоке – опыт уникальный. Бэнд собирали специально для проекта, поэтому ребята точно знают, что делают.

Константин Чиж, дирижер симфонического оркестра театра-караоке «Богема»:

Обычно в будние дни вечером это легкий джаз, лаунж, соответственно, композиции по программе караоке. Мы подстраиваемся под гостей, стараемся сопровождать их, поддерживать и развлекать.

В оркестре не только музыканты, но и бэк-вокалисты. Несмотря на то что караоке принято сравнивать с любительским стилем, высокий уровень исполнения отмечают даже профессиональные артисты.