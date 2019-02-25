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Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске

25 февраля 2019 07:43
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в столице. Заведение «Богема» с уникальным для нашей страны статусом «театр» распахнуло свои двери на проспекте Машерова, 11, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новые декорации, аутентичные костюмы и необычная кухня. Всё это дарит зрителю чувство причастности к элите.

В богемные будни окунулся и наш корреспондент Вадим Смоляк.

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-1

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-3

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-5

Клуб «Богема» более 15 лет покорял белорусскую и зарубежную публику фирменным стилем, а само заведение стало синонимом к слову «караоке». В новом сезоне приставка «нью» появилась у месторасположения и декораций, а главное – у актерской труппы.

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-8

Александра Ермакова, художественный руководитель театра-караоке «Богема»:
Проводились мастер-классы, обучения, ребята ходили на театральные подмостки, чтобы вдохнуть театральную жизнь и понять, что давать нашим гостям.

И если актерская игра заставляет верить в происходящее, то правильную атмосферу создают яркие и эпатажные образы артистов. Сегодня гости выступают в дуэте с Мэрилин Монро, а уже завтра могут исполнить арию с Монсеррат Кабалье. Словом, роли неожиданные и неповторимые.

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-11

Александр Киринюк, топ-стилист:
Это балерина, народница, поэтесса, фэшн-дива... И каждый гость может войти в театр, войти в этот вкус, петь вместе с этими актерами и актрисами и чувствовать себя в настоящем караоке-театре «Богема».

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-14

«Такого раньше не испытывали» – делятся эмоциями гости театра после исполнения любимых песен под живое сопровождение. Симфонический оркестр в караоке – опыт уникальный. Бэнд собирали специально для проекта, поэтому ребята точно знают, что делают.

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-17

Константин Чиж, дирижер симфонического оркестра театра-караоке «Богема»:
Обычно в будние дни вечером это легкий джаз, лаунж, соответственно, композиции по программе караоке. Мы подстраиваемся под гостей, стараемся сопровождать их, поддерживать и развлекать.

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-20

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-22

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-24

В оркестре не только музыканты, но и бэк-вокалисты. Несмотря на то что караоке принято сравнивать с любительским стилем, высокий уровень исполнения отмечают даже профессиональные артисты.

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-27

Анастасия Тиханович, певица, продюсер:
Я могу с уверенностью сказать, что некоторые «караокеры» порой поют не хуже, а порой даже лучше, на уровне профессиональных артистов.

Благодаря такому интерьеру, театр «Богема» стал не только площадкой для караоке-вечеров, но и местом, где снимают кино, клипы и выступают известные зарубежные комики. Влиться в такую атмосферу может каждый, осталось подобрать правильный костюм.

* На правах рекламы

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-30

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-32

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-34

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-36

Первый в Беларуси караоке-клуб с симфоническим оркестром открылся в Минске-38

# Театр # общество # Александра Ермакова # Александр Киринюк # Константин Жук # Анастасия Тиханович # Фотофакт

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