Президент Беларуси поручил продолжить оснащение медучреждений страны томографами «Адани»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко при посещении инновационного предприятия «Адани» позитивно оценил изготовленные ими компьютерные томографы и поручил продолжить оснащение медучреждений страны этими аппаратами, сообщает БЕЛТА.

В прошлом году компания уже поставила по заказу Минздрава семь компьютерных томографов в разные регионы страны, выиграв тендер – она предложила цену вдвое меньше, чем у зарубежных производителей.

Глава государства поинтересовался характеристиками новинки и по итогу поручил руководителю «Адани» Владимиру Линеву взять на личный контроль оснащение подобными аппаратами медучреждений по всей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возьми на контроль обеспечение медучреждений аппаратами аналогичного класса собственного производства. Сам проконтролируй. Это своё, и оно дешевле.