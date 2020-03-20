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Президент Беларуси поручил продолжить оснащение медучреждений страны томографами «Адани»

20 марта 2020 09:01
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко при посещении инновационного предприятия «Адани» позитивно оценил изготовленные ими компьютерные томографы и поручил продолжить оснащение медучреждений страны этими аппаратами, сообщает БЕЛТА. 

В прошлом году компания уже поставила по заказу Минздрава семь компьютерных томографов в разные регионы страны, выиграв тендер – она предложила цену вдвое меньше, чем у зарубежных производителей. 

Глава государства поинтересовался характеристиками новинки и по итогу поручил руководителю «Адани» Владимиру Линеву взять на личный контроль оснащение подобными аппаратами медучреждений по всей стране. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Возьми на контроль обеспечение медучреждений аппаратами аналогичного класса собственного производства. Сам проконтролируй. Это своё, и оно дешевле.  

# Медицина # общество # Александр Лукашенко # Владимир Линев

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