Более суток ожидали вылета. В Минск прибудут белорусы, застрявшие во «Внуково»

Новости Беларуси. Первая сотня белорусских туристов 20 марта прибывает в Беларусь из аэропорта «Внуково», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чартерный рейс «Белавиа» вылетел в Минск утром. На борту белорусы, которые на 24 часа застряли в Москве. Их встречают в Национальном аэропорту «Минск». Здесь работает и наша съёмочная группа. На связь со студией выходит Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Первый чартерный рейс с белорусскими туристами на борту должен был приземлиться через несколько минут. Однако рейс задержали, на табло видим время 11.40. Уже сейчас известно, что как только самолет приземлится, на борт поднимутся медики, они проверят состояние здоровья каждого пассажира. Конечно, при наличии каких-либо симптомов прямо здесь, в аэропорту, проведут тест на наличие коронавируса. А если все хорошо, состояние пассажиров будет удовлетворительным, их отправят домой.





Белорусы ожидали вылета из «Внуково» около суток. Дело в том, что в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» регулярно летают самолеты из Минска. А вот во «Внуково» таких прямых рейсов не было. После закрытия российской границы наши пассажиры, отдыхавшие в Азии, оказались в непростом положении.

Вопрос решился следующим образом: за белорусами во «Внуково» вылетел самолёт из Минска. Планируется, что такие чартерные рейсы станут регулярными и наших соотечественников будут группами возвращать домой.

Сейчас за пределами Беларуси находится около 6 тысяч туристов. Накануне представители МИДа и Минтранса сообщили, что каждому из них будет оказано содействие в возвращении в страну.