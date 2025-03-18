Восхитительное шоу! В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – показываем, как это было

Грациозная, притягательная и амбициозная. Во Дворце Республики назвали «Мисс Минск – 2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заветную корону получила 18-летняя Екатерина Трикоза, студентка БГУКИ. К слову, девушка завоевала не только главный титул, но и победила в номинации «Мисс зрительских симпатий». Грандиозный финал конкурса прошел под сводами Большого зала Дворца Республики и был поистине особенным. В этот раз конкурсная программа включила не только классические визитки и творческие номера. Каждый выход на сцену – история с тематикой, актуальной для нашего времени.

15 претенденток. И только одна корона. К этой победе Екатерина шла долгие годы. Но, похоже, становиться лучшими – семейная черта. В 2022-м вместе с родителями, братом и сестрой девушка участвовала в конкурсе «Семья года». Они победили в столичном этапе и представляли Минск в финале республиканского. Сегодня самые близкие люди рядом. Екатерина развивает множество личных талантов. В свободное от учебы время занимается плаванием, гимнастикой, единоборствами и танцами, а еще совершенствует актерские способности. Победу в конкурсе воспринимает как еще один шаг в будущее.

Екатерина Трикоза, мисс Минск – 2025:

Я невероятно счастлива, что я стала мисс Минск – 2025. На любых мероприятиях всю жизнь со мной идут под руку мои мама с папой, мои брат и сестра, мои близкие, друзья. Они всегда рядом и всегда поддерживают.

В финале шоу девушки в сверкающих вечерних платьях принимали цветы и подарки. У одной из участниц даже исполнилась мечта: Христине Чопко подарили полет на воздушном шаре. В номинации «Мисс доброе сердце» победила Дарья Пыж, «Мисс фото» стала Кристина Мельникова, а «Мисс топ-модель» – Софья Федоренко. Титула «Мисс дружба» удостоена Кристина Бельская. Обладательницей звания «Мисс спорт» стала Анастасия Некрашевич.

В шаге от короны оказались Алия Короткая (она стала второй вице-мисс) и Виталия Жмако, получившая звание первой вице-мисс. Стать обладательницей высокого титула помог образ в любимом цвете и искреннее восхищение дефиле с необычными элементами.