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Парламент Германии проголосовал за изменение Конституции для увеличения трат на оборону

19 марта 2025 06:18
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Бундестаг проголосовал за внесение в Конституцию Германии поправок, которые позволят занимать больше и инвестировать огромные суммы в Вооруженные силы и инфраструктуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Германии проголосовал за изменение Конституции для увеличения трат на оборону-2

Голосование называют историческим: ожидается, что решение повлияет на все будущее европейской обороны и дальнейшую поддержку Украины. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эти изменения необходимы для укрепления позиций Германии перед лицом «агрессивной войны России против Европы». Планы Мерца предусматривают вывод военных расходов из-под ограничения на государственные заимствования, а также создание фонда инфраструктуры объемом более 500 миллиардов евро.

# Международная политика # Вооруженные силы

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