Вратарское спасение Василия Демченко вошло в топ-10 сейвов в КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала подборку вратарских спасений по итогам очередной игровой недели. В десятку лучших попал и голкипер минского «Динамо» Василий Демченко, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Страж ворот «зубров» уберег команду от гола в матче против «Северстали». Правда, столичная дружина все равно потерпела поражение. Эпизод с участием Василия находится на восьмой позиции рейтинга. Также лига представила топ самых «горячих» команд по итогам 27-й недели. Минское «Динамо» в обновленном «индексе силы» переместилось со второй позиции на шестую. Лидируют одноклубники из Москвы.