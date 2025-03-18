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Вратарское спасение Василия Демченко вошло в топ-10 сейвов в КХЛ

18 марта 2025 20:05
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Континентальная хоккейная лига опубликовала подборку вратарских спасений по итогам очередной игровой недели. В десятку лучших попал и голкипер минского «Динамо» Василий Демченко, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Страж ворот «зубров» уберег команду от гола в матче против «Северстали». Правда, столичная дружина все равно потерпела поражение. Эпизод с участием Василия находится на восьмой позиции рейтинга. Также лига представила топ самых «горячих» команд по итогам 27-й недели. Минское «Динамо» в обновленном «индексе силы» переместилось со второй позиции на шестую. Лидируют одноклубники из Москвы. 

# Хоккей

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