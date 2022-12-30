Какие сказки читать детям? Поговорили с автором книг

Светлана Бахнова, автор книги:

Мне бы хотелось представить вам замечательную серию сказок, которая вышла в этом году в издательстве «Народная асвета». Серия «Умное развитие», замечательные сказки о зайке и медвежонке. Я сейчас в руках держу книжку, которая называется «Зайкины зимние сказки». Это добрые истории о дружбе зайки и медвежонка. В преддверии новогодних праздников нам всем не хватает волшебства, всем хочется чего-то доброго, сказочного. Что же делать? Нет ни волшебной палочки, ни волшебной мантии, даже волшебного колпачка. И тут приходит на помощь замечательная книжка, которую я держу – «Зайкины зимние сказки». Это зимняя история, причем очень волшебная.

Прочитав эту книгу, вы найдете солнышко зимой. Узнаете, как стать настоящим волшебником. Для этого просто нужно совершать добрые поступки, делать какие-то добрые дела, ведь самое главное волшебство заключается в доброте нашего сердца. Замечательная добрая сказка. И все сказки, которые вы здесь найдете, тоже добрые, подарят вам прекрасную новогоднюю атмосферу.