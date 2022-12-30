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Какие сказки читать детям? Поговорили с автором книг

30 декабря 2022 12:58
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Светлана Бахнова, автор книги:  
Мне бы хотелось представить вам замечательную серию сказок, которая вышла в этом году в издательстве «Народная асвета». Серия «Умное развитие», замечательные сказки о зайке и медвежонке. Я сейчас в руках держу книжку, которая называется «Зайкины зимние сказки». Это добрые истории о дружбе зайки и медвежонка. В преддверии новогодних праздников нам всем не хватает волшебства, всем хочется чего-то доброго, сказочного. Что же делать? Нет ни волшебной палочки, ни волшебной мантии, даже волшебного колпачка. И тут приходит на помощь замечательная книжка, которую я держу – «Зайкины зимние сказки». Это зимняя история, причем очень волшебная.  

Прочитав эту книгу, вы найдете солнышко зимой. Узнаете, как стать настоящим волшебником. Для этого просто нужно совершать добрые поступки, делать какие-то добрые дела, ведь самое главное волшебство заключается в доброте нашего сердца. Замечательная добрая сказка. И все сказки, которые вы здесь найдете, тоже добрые, подарят вам прекрасную новогоднюю атмосферу.  

Какие сказки читать детям? Поговорили с автором книг-1

Представлены четыре книги в этом году. Это «Весенние сказки», «Зимние сказки», «Осенние сказки». А также совсем скоро – в январе – выйдут полезные сказки для малышей, это добрые истории о дружбе зайки и медвежонка. О том, как важно иметь друга и что такое настоящая дружба. 

Читать с детьми очень важно, потому что совместное чтение сближаем маму и малыша, а если вы еще будете после прочтенной сказки что-то рисовать, лепить, это еще больше создает уютную и положительную атмосферу в доме. И ребенок лучше запоминает героя, о котором он читал. Все сказки, которые я пишу для вас, подразумевают совместное чтение, чтобы вы читали, обсуждали этих героев. И поступали так, как поступают в книжках зайка и медвежонок, то есть дарили друг другу тепло, совершали добрые дела и были настоящими волшебниками.  

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# Книги # общество # Светлана Бахнова # Фотофакт

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