Это одна из основных причин смерти. Какие первые признаки болезни Альцгеймера и как остановить развитие деменции?

Провалы в памяти, перепады настроения, проблемы с узнаванием людей и предметов – это тревожные звоночки болезни Альцгеймера. Прогрессирующее заболевание нервной системы получило свое название по фамилии немецкого психиатра, который впервые описал подобное снижение интеллекта. Деменция – настоящая эпидемия XXI века.

Татьяна Докукина, заместитель директора по научной работе РНПЦ психического здоровья:

В год обращаются 3 000-3 200 человек за помощью по поводу болезни Альцгеймера или деменции при болезни Альцгеймера. Из них впервые обратившиеся – это 700-800 человек каждый год. Около 400 из них имеют группу инвалидности. Болезнь зачастую развивается у людей старше 60 лет. В группе риска и те, кто страдает сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и депрессией. На глобальном уровне болезнь Альцгеймера занимает седьмое место в списке 10 основных причин смертности. Вот почему так важно как можно раньше выявить недуг и начать лечение.

Татьяна Докукина:

Когда вы увидели, что ваш близкий стал забывать выключить газ, оставил чайник на плите, или заблудился в городе, или ему стало трудно выполнять свои функции по работе, какие-то бытовые функции, не стесняйтесь обратиться к врачу, тому специалисту, который вам доступен. Пусть это будет врач общей практики, врач-невролог, психиатр. Если это район, то можно обратиться на фельдшерско-акушерский пункт. Они обязательно направят туда, где пациент будет получать помощь.

Своевременная диагностика и адекватное лечение дают свои плоды. В Беларуси применяется весь спектр мер борьбы против недуга, что позволяет психиатрам спасать жизни. Ведь остановить течение болезни Альцгеймера – уже огромный прорыв. Татьяна Докукина:

Разработаны методики скрининга и ранней диагностики, имеющие мировую научную значимость. Поскольку мы можем по анализу крови определить наличие биомаркеров нейродегенерации, также мы проводим магнитно-резонансную томографию. По уровню метаболизма можем определять наличие патологического процесса в головном мозге. Медики делают акцент и на профилактике. Вредные привычки – одно из главных табу.

Сергей Осипчик, заместитель директора по медицинской части (по психиатрии) РНПЦ психического здоровья:

В рамках сохранения когнитивных функций любые упражнения на тренировку когниции – начать изучать иностранный язык, музыкальную грамоту, игру на музыкальном инструменте, судоку, сканворды, кроссворды – замечательно.