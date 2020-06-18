Президент Беларуси об изменении административного законодательства: «Не нужно цепляться к людям по мелочам»

Новости Беларуси. Правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси 18 июня заявил на совещании по проектам кодексов об административной ответственности.

Александр Лукашенко напомнил, что в течение полугода над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс.

Глава государства подчеркнул, что следом за кодексами необходимо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня, убрав из них лишние бюрократические требования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не нужно цепляться к людям по мелочам.