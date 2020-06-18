Государственное арендное жильё в Беларуси. Кто может получить и сколько стоит

В Беларуси утвердили категории бюджетников с первостепенным правом на получение арендного жилья. Претендовать на лакомые квадратные метры смогут тренеры-преподаватели, медицинские, педагогические, творческие работники и сотрудники учреждений культуры. Важное условие – контракт с нанимателем заключается сроком на пять лет.

Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингориполкома:

Получить арендное жилье довольно просто, нужно следить за информацией на сайтах администрации районов, на сайте Мингорисполкома такая информация дублируется. Там в объявлениях указывается срок приема заявлений и с паспортом обратиться в администрацию района. Заранее заявления не принимаются, потому что так называемой очереди на арендное жилье не существует, предоставление осуществляется только по заявительному принципу и в период приема заявлений.

Желающих снять квартиру у государства много, однако пока спрос превышает предложение. Сейчас над этим активно работают. Уже в этом году планируется построить 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Анастасия Попкова:

Фонд арендного жилья в Минске формируется за счет освобождаемого фонда коммунального жилья, а также за счет вновь построенных домов. Буквально в прошлые, позапрошлые годы три арендных дома нашли своих жильцов в границах улицы Павлины Мяделки – это район Новинок. Также была большая застройка арендного жилья – Первомайский район, жилой комплекс «Магистр», улица Острожских, Тимошенко, Селицкого. К концу этого года ожидается сдача большого арендного дома на 240 квартир в границах улиц Одоевского, Киреенко, Пономарева.

Снимать жилье в госфонде в разы дешевле частного. Цена зависит от месторасположения квартиры. Чем ближе к центру, тем стоимость выше. В среднем, арендная плата за однушку площадью 32 квадратных метров, например, на Немиге составит 244 рубля, а на Шаранговича – 163 в месяц. В то же время найти похожие предложения у частника по таким скромным расценкам просто невозможно. В лучшем случае, это будет 400 рублей. Анастасия Попкова:

Если мы ведем речь про предоставление арендного жилья очередникам города, то здесь преимущество имеют те, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с более ранней даты постановки. Если мы ведем речь о предоставлении арендного жилья на период трудовых отношений первоочередным категориям граждан, то в данном случае имеет значение дата подачи заявления уже с ходатайством от работодателя.