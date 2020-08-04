«Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске
Новости Беларуси. Традиционно во время Послания Александр Лукашенко обращается к представителям бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил, что частная инициатива останется фактором роста для Беларуси.
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Государство продолжит поддерживать бизнес, который готов честно работать на благо страны и народа. Послание Президента обсуждают и в рабочих цехах производственного предприятия в Витебске.
За 20 лет фирма из маленькой компании превратилась во флагманское производство в своей отрасли – здесь выпускают системы водоочистки и водоотведения. Коллектив за эти годы увеличился с 7 до 150 человек, а продукция поставляется сегодня по всему миру.
Иван Пинчук, генеральный директор частного предприятия:
То, что прозвучало, со слов Президента, касательно импортозамещения, это полностью совпадает с планами нашего предприятия касательно внедрения новых изделий. Наверняка это даст успех не только для нас, но и решит ряд проблем для белорусских предприятий.
Наталья Тихонова, заместитель генерального директора частного предприятия:
Для бизнеса очень важна эта внешняя дружелюбная политика (как Президент отметил, что мы не дружим против кого-то), она позволяет развивать внешние торговые связи. Благодаря этому, наше предприятие имеет положительный опыт отгрузок в Индию, Венесуэлу, Великобританию, Европу. Для бизнеса очень много создано, поэтому для нас сегодня важно сохранить эту стабильность и приумножить.
Сегодня сотрудников предприятия также интересует, в каких экономических условиях компания будет развиваться дальше. Ведь от этого напрямую зависит уровень зарплат и благосостояние.