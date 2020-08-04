«Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске

Новости Беларуси. Традиционно во время Послания Александр Лукашенко обращается к представителям бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил, что частная инициатива останется фактором роста для Беларуси. Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом»

Государство продолжит поддерживать бизнес, который готов честно работать на благо страны и народа. Послание Президента обсуждают и в рабочих цехах производственного предприятия в Витебске.

За 20 лет фирма из маленькой компании превратилась во флагманское производство в своей отрасли – здесь выпускают системы водоочистки и водоотведения. Коллектив за эти годы увеличился с 7 до 150 человек, а продукция поставляется сегодня по всему миру.

Иван Пинчук, генеральный директор частного предприятия:

То, что прозвучало, со слов Президента, касательно импортозамещения, это полностью совпадает с планами нашего предприятия касательно внедрения новых изделий. Наверняка это даст успех не только для нас, но и решит ряд проблем для белорусских предприятий.

Наталья Тихонова, заместитель генерального директора частного предприятия:

Для бизнеса очень важна эта внешняя дружелюбная политика (как Президент отметил, что мы не дружим против кого-то), она позволяет развивать внешние торговые связи. Благодаря этому, наше предприятие имеет положительный опыт отгрузок в Индию, Венесуэлу, Великобританию, Европу. Для бизнеса очень много создано, поэтому для нас сегодня важно сохранить эту стабильность и приумножить.