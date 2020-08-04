Прямой эфир

«Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске

04 августа 2020 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Традиционно во время Послания Александр Лукашенко обращается к представителям бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил, что частная инициатива останется фактором роста для Беларуси. 

Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом»

«Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске-1

Государство продолжит поддерживать бизнес, который готов честно работать на благо страны и народа. Послание Президента обсуждают и в рабочих цехах производственного предприятия в Витебске.

«Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске-4

За 20 лет фирма из маленькой компании превратилась во флагманское производство в своей отрасли здесь выпускают системы водоочистки и водоотведения. Коллектив за эти годы увеличился с 7 до 150 человек, а продукция поставляется сегодня по всему миру.  

«Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске-7

Иван Пинчук, генеральный директор частного предприятия:
То, что прозвучало, со слов Президента, касательно импортозамещения, это полностью совпадает с планами нашего предприятия касательно внедрения новых изделий. Наверняка это даст успех не только для нас, но и решит ряд проблем для белорусских предприятий.

«Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске-10

Наталья Тихонова, заместитель генерального директора частного предприятия:
Для бизнеса очень важна эта внешняя дружелюбная политика (как Президент отметил, что мы не дружим против кого-то), она позволяет развивать внешние торговые связи. Благодаря этому, наше предприятие имеет положительный опыт отгрузок в Индию, Венесуэлу, Великобританию, Европу. Для бизнеса очень много создано, поэтому для нас сегодня важно сохранить эту стабильность и приумножить.

«Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске-13

Сегодня сотрудников предприятия также интересует, в каких экономических условиях компания будет развиваться дальше. Ведь от этого напрямую зависит уровень зарплат и благосостояние.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Иван Пинчук # Наталья Тихонова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о коронавирусе: «Спрос с кадров был организован по стандартам военного времени, но без хаоса, паники»
04 августа 2020 11:51

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Спрос с кадров был организован по стандартам военного времени, но без хаоса, паники»

Президент Беларуси: «Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая»
04 августа 2020 11:07

Президент Беларуси: «Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая»

«Это выбор, это важно для каждого из нас». Кто они – первые посетители избирательных участков?
04 августа 2020 10:25

«Это выбор, это важно для каждого из нас». Кто они – первые посетители избирательных участков?