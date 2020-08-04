В Гродно студенты смотрели трансляцию Послания Президента прямо на стройплощадке

Новости Беларуси. Молодежная политика и образование – всякий раз Президент делает акцент на этих темах в Послании. Александр Лукашенко подчеркнул, что молодежь всегда была и будет оставаться приоритетом государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, за тезисами Послания следили студенты Гродненского университета. Ребята – бойцы студотряда – помогают строить первый в области онкодиспансер. И молодым людям важно знать, как будет развиваться экономика, социальная сфера и какое будущее их ждёт после получения диплома. Неудивительно, что свой обеденный перерыв студенты провели за онлайн-трансляцией.

Валерия Микелевич, командир студенческого отряда:

Я согласна с мнением Президента по поводу того, что нужно уделить внимание маленьким городам. Потому что молодежь уезжает оттуда и не хочет возвращаться, т.к. там не остается для них каких-либо рабочих мест. Но я бы хотела вернуться к себе домой, чтобы там было где работать, чтобы были все условия для того, чтобы провести молодость. Чтобы там жила моя семья.