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В Гродно студенты смотрели трансляцию Послания Президента прямо на стройплощадке

04 августа 2020 12:50
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Новости Беларуси. Молодежная политика и образование всякий раз Президент делает акцент на этих темах в Послании. Александр Лукашенко подчеркнул, что молодежь всегда была и будет оставаться приоритетом государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Гродно студенты смотрели трансляцию Послания Президента прямо на стройплощадке-1

Доступность образования, возможность подработать в студенческих отрядах, места для распределения и международные стажировки. Эти вопросы актуальны для тех, кто сейчас получает профессию в белорусских вузах.

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В Гродно студенты смотрели трансляцию Послания Президента прямо на стройплощадке-4

Так, за тезисами Послания следили студенты Гродненского университета. Ребята  бойцы студотряда помогают строить первый в области онкодиспансер. И молодым людям важно знать, как будет развиваться экономика, социальная сфера и какое будущее их ждёт после получения диплома. Неудивительно, что свой обеденный перерыв студенты провели за онлайн-трансляцией.    

В Гродно студенты смотрели трансляцию Послания Президента прямо на стройплощадке-7

Валерия Микелевич, командир студенческого отряда:
Я согласна с мнением Президента по поводу того, что нужно уделить внимание маленьким городам. Потому что молодежь уезжает оттуда и не хочет возвращаться, т.к. там не остается для них каких-либо рабочих мест. Но я бы хотела вернуться к себе домой, чтобы там было где работать, чтобы были все условия для того, чтобы провести молодость. Чтобы там жила моя семья.

В Гродно студенты смотрели трансляцию Послания Президента прямо на стройплощадке-10

Строительство онкологического диспансера в Гродно находится на контроле Президента. Западный регион оставался единственным, где не было медицинского центра такого профиля. Диспансер планируют возвести к 2025 году.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Валерия Микелевич # Фотофакт

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