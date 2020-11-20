70 погибли, 20 пропали без вести. В парламенте увековечат память сражавшихся на войне депутатов Верховного Совета БССР
Новости Беларуси. В годы Великой Отечественной войны 70 депутатов Верховного Совета БССР погибли, 20 пропали без вести. Таковы новые данные исследования белорусских ученых и ныне действующих депутатов парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого исследования было известно лишь о 26 депутатах, погибших или пропавших без вести. Сейчас дополнительно нашли уникальные документы, как депутаты и их дети сражались на фронтах войны. По итогам такой работы будут верифицированы памятные доски, которые есть в Палате представителей – туда внесут новые фамилии. Также будет издана книга памяти.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Подняты все документы нескольких архивов: Национального архива, архива Комитета госбезопасности. И в тесном сотрудничестве с архивистами и «Энциклопедией белорусской» этот проект мы сделаем, подготовим, он будет реализован.
Проекту предшествовала большая исследовательская работа. Его реализуют в 2021-м, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны.