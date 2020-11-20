70 погибли, 20 пропали без вести. В парламенте увековечат память сражавшихся на войне депутатов Верховного Совета БССР

До этого исследования было известно лишь о 26 депутатах, погибших или пропавших без вести. Сейчас дополнительно нашли уникальные документы, как депутаты и их дети сражались на фронтах войны. По итогам такой работы будут верифицированы памятные доски, которые есть в Палате представителей – туда внесут новые фамилии. Также будет издана книга памяти.