Президент Беларуси о нападении Украины на Россию: если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне

Новости Беларуси. С украинскими коллегами тоже есть что обсудить. От уже традиционного вопроса признания Крыма до ситуации на Донбассе. Последнее – особенно болезненно. Тем более, что именно в Минске пытались помочь решить конфликт и остановить кровопролитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но тем временем Украина присоединилась к воздушной блокаде Беларуси, которую ввели западные страны.

Максим Назаров, ведущий телеканала «НАШ» (Украина): Александр Григорьевич, сейчас очень обсуждается история о том, что в Украине может повториться хорватский сценарий возвращения 7 % своей территории. Это часть Донбасса и, возможно, Крым. Я хотел бы у вас спросить, на чью сторону встанет Беларусь, если Украина с помощью третьих стран заявит о своем праве силой вернуть Донбасс?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант не реален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Какая бы у вас в Украине ни была армия, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины прежде всего. Знаете почему? Я вас прошу, молю вас: выбросьте это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом.

Самое главное, любая война заканчивается миром и за столом переговоров. Вы это знаете из истории. Когда-то с чего-то надо начинать. Вы можете сказать: Владимир Зеленский столько раз Владимиру Путину предлагал то или это. Со стороны Владимира это по меньшей мере трепотня. Он просто неопытный человек. Чтобы сесть за стол переговоров, а Путин точно от этого не отказывается, на всех переговорах мы говорим об Украине. Он готов, но он говорит одно, а делает шаги в обратном направлении и даже как будто нарочно устраивает конфронтацию. Но чтобы сесть за стол переговоров, это будут знаковые переговоры, нужен период подготовки этих переговоров. Поэтому надо сесть за стол переговоров и договориться: «Вот давайте разделим Донбасс и Крым». Вы считаете (и правильно), это ваша территория, вы из этого исходите. Но это две разные истории.

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