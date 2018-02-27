Президент Беларуси о борьбе с наркотиками: «Не работают ли соответствующие подразделения внутренних дел исключительно на статистику?»

Новости Беларуси. Семейное насилие, пьянство, коррупция и наркотрафик. Самые опасные тенденции для внутренней безопасности страны 27 февраля обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь прошло заседание Совбеза. На встрече с представителями силового блока Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо сделать все, для того чтобы белорусы чувствовали себя безопасно в своей стране. Подробности у Евгения Горина.

Евгений Горин, СТВ:

Безопасность жизни белорусов как тема сегодняшнего разговора во Дворце Независимости была отдельно выделена Президентом в ходе недавнего заседания Совбеза. Правопорядок в стране и защита интересов граждан – вопросы, требующие самого пристального рассмотрения.

Такой формат работы и отчетности силовиков – с участием главы государства – позволяет быстро обнаружить самые опасные пробелы в обеспечении безопасности белорусов. А значит, и выработать решение острых проблем. Беларусь, как донор региональной безопасности транзитных потоков между Востоком и Западом, сталкивается все с большим числом внешних угроз, влияющих на жизнь внутри страны.

Лукашенко: «Беларусь осталась единственным коридором безопасным, спокойным для передвижения людей, грузов, наверное, и капиталов» Фигурантами милицейских сводок о тяжких телесных повреждениях и даже убийствах чаще, чем хотелось бы, становятся родственники или знакомые. В 2017 зафиксировано около 2500 уголовных преступлений на бытовой почве. А административных протоколов на домашних дебоширов – в десятки раз больше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мной неоднократно акцентировалось внимание на явно недостаточных мерах по пресечению и предупреждению бытовой преступности, особенно – насилия в семье. Вдумайтесь: почти треть убийств совершается на бытовой почве. И вы знаете, это такой главный (интегрированный, если хотите) показатель работы нашей милиции. Если уж мы не можем в быту к порядку призвать дебоширов и бандитов, убийц, о какой милиции тогда можно вообще вести речь? Да и о прокуратуре в том числе. Подчеркиваю: любой человек в нашей стране должен чувствовать себя абсолютно защищенным от этих проявлений. Без этого ни о каком правовом благополучии общества говорить не приходится. Думаю, почти каждый из всех, кто здесь находится, столкнулся с бытовыми преступлениями в той или иной форме. Кто-то видел, кто-то пресекал их. Но знает, что такое бытовые преступления и к чему они ведут.

Каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. А если брать убийства, разбои и грабежи, то цифра составляет 70-80 %. Уже несколько лет МВД настаивает на ограничениях по продаже спиртного. Но можно ли решить эту проблему запретами?

Александр Лукашенко:

Вы знаете, я не сторонник запретов. И, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного мы вводить не будем. «Должны быть жестокие меры ответственности». Лукашенко – о наказаниях для нетрезвых водителей

Свежее предложение: не запрещать что либо с сомнительной перспективой исполнения, а все-таки действовать на упреждение. Как профилактику преступлений, связанных с употреблением алкоголя, так и смертности на дорогах. Ежедневно на них происходит примерно 5-6 аварий, в которых гибнут или получают ранения люди. А пьяный за рулем часто означает чью-то смерть. Александр Лукашенко:

Вот здесь, напротив Дворца Независимости, один идиот в порядок не привел автомобиль. Наехал, сбил нескольких человек. Девчушка 11 лет тогда погибла. Каково оно? У кого есть дочери?

Сбивший людей возле ТЦ «Замок» грузовик не проходил техосмотр два года 2 декабря у торгового центра «Замок» 11-летняя девочка погибла под колесами трезвого водителя. К техсостоянию его машины много вопросов. Описанный Президентом жуткий случай, когда грузовик на скорости въехал прямо в людей, переходящих дорогу на зеленый свет, говорит о детальной погруженности главы государства в проблему. Президент оперирует не просто цифрами статистики, а конкретными случаями.

Поставленные Александром Лукашенко задачи Генпрокуратора берет на карандаш, но работа по улучшению ситуации на дорогах – постоянный процесс.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Раз есть такая тема, значит, надо ставить препоны, в том числе и правового характера. Чтобы все было по закону. И чтобы если водительское удостоверение человек получает, он действительно был настоящий водитель. Я еще вам хочу тему обозначить. Мы уже изучали ее, будем еще раз поднимать. Стритрейсерство – знаете, что это такое, да? Это ведь тоже целая проблема. Сейчас ее нет, мороз 20 градусов. А те из вас, кто живет на проспекте Победителей, прекрасно знаете. Особенно у кого рядом квартира или окна выходят на этот проспект. С прямотоками что делается, с автомобилями, с мотоциклами. Много жалоб от людей идет. Этой темой мы тоже уже занимались. Я думаю, что мы в конце концов более конкретно подойдем к ее решению.

Еще одна серьезная проблема – борьба с наркотиками. Здесь снова вступает в силу фактор хаба между Востоком и Западом. Беларусь – оживленный транзитный перекресток.

Александр Лукашенко:

Меня беспокоит главный вопрос: не работают ли соответствующие подразделения внутренних дел исключительно на статистику? Не скрывается ли за достигнутыми успехами борьба с мелкими сбытчиками наркотиками или с теми, кто уже сел на эту иглу? Мы боремся с наркоманами, которые уже сидят и колются или жрут эти наркотики. Ну а где те, которые сегодня партиями поставляют эту наркоту в Беларусь? Вот кто главный преступник.

Государство по-прежнему будет развивать и совершенствовать работу спасателей. Министерство по чрезвычайным ситуациям – важный элемент безопасности белорусов.