«Декларируемое снижение криминальных проявлений – на 7 % в год». О чём говорил Президент на заседании Совета Безопасности Беларуси 27 февраля

Немало проблем от наркотиков. Здесь позиция главы государства однозначная: с этим злом нужно бороться, причем искать корни проблемы и выводить на чистую воду именно крупных поставщиков, а не мелких дилеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я требую от всех правоохранительных структур не увлекаться ведомственной статистикой. Нужно использовать ее для анализа, но не для самоуспокоения. Необходимо видеть реальные проблемы, а не манипулировать цифрами. Кстати, декларируемое снижение криминальных проявлений – на 7 % в год. То есть у нас преступность сокращается по статистике на 7 % в год. Но это тоже настораживает. Дай Бог, чтобы так. Может быть, у нас скоро вообще преступности не будет. Возникают сомнения в объективности этой радужной картины, хотя министр мне постоянно говорит и заявляет, что моя цель – исключить эту всякую палочную статистику. Так должно и быть. Нужен результат.

В целом, в Беларуси отмечается улучшение криминогенной ситуации. Снизилось количество погибших и пострадавших от преступлений и правонарушений.