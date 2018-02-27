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Александр Лукашенко: «Беларусь осталась единственным коридором безопасным, спокойным для передвижения людей, грузов, наверное, и капиталов»

27 февраля 2018 10:58
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Новости Беларуси. Самые опасные тенденции для внутренней безопасности страны сегодня, 27 февраля, обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Беларусь осталась единственным коридором безопасным, спокойным для передвижения людей, грузов, наверное, и капиталов»-1

Александр Лукашенко: «Беларусь осталась единственным коридором безопасным, спокойным для передвижения людей, грузов, наверное, и капиталов»-3

Семейное насилие, пьянство, ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде, коррупция – вот, пожалуй, главные темы, которые поднимались на заседании Совета Безопасности. Президент подчеркнул, что необходимо сделать всё для того, чтобы белорусы чувствовали себя безопасно в родной стране. По мнению Александра Лукашенко, порой делать это не так просто.

Александр Лукашенко: «Беларусь осталась единственным коридором безопасным, спокойным для передвижения людей, грузов, наверное, и капиталов»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если уж объективно говорить, нам не просто бороться с преступностью, потому что, как я уже в прошлый раз говорил, все мы видим и понимаем, что происходит вокруг нашей страны. И еще надо понимать то, что Беларусь осталась единственным коридором – коридором безопасным, спокойным для передвижения людей, грузов, наверное, и капиталов с Востока на Запад и с Запада на Восток. Это очень усложняет криминогенную обстановку в нашей стране.

Вместе с тем, остается немало проблем в плоскости морали. Иногда всё начинается с семейного насилия. Тут важно предупредить и пресечь преступления за закрытой дверью. Необходимо и пересмотреть ответственность за правонарушения, совершенные в пьяном виде.

«Декларируемое снижение криминальных проявлений – на 7 % в год». О чём говорил Президент на заседании Совета Безопасности Беларуси 27 февраля

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Национальная безопасность

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