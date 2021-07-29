Выйти на новый уровень жизни. Утверждена Программа социально-экономического развития до 2025 года

Главная цель – обеспечить стабильность в обществе и рост благосостояния граждан.

Новости Беларуси. Программа социально-экономического развития до 2025 года утверждена в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент.

В числе основных задач – модернизация экономики, наращивание социального капитала, создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. Основные положения Программы одобрены VI Всебелорусским народным собранием. Среди приоритетов – счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Для этого программой предусмотрено решение актуальных вопросов для каждого белоруса: доходы, занятость, доступное жилье, безопасный транспорт, доступные и высокотехнологичные услуги в здравоохранении, качественное образование. Основой для благополучия людей станет рост доходов – более 20 %.