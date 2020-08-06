Установлено 240 единиц нового игрового оборудования. Как преображаются дворы в Минске

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

От нескольких сотен до десятков тысяч рублей. Детская площадка – дорогое удовольствие. Тем не менее, только в столице с начала года было установлено 240 единиц нового игрового оборудования.

145 единиц приобретены и смонтированы за счет бюджета, остальные 95 – с привлечением средств жителей. В Московском районе города такие инициативы уже стали доброй традицией. Григорий Казунко, директор КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска»:

На улице Алибегова, 34 установлен детский игровой комплекс, лавочки, установлен теннисный стол, а также по согласованию с нами на территории будет установлено несколько единиц детского игрового оборудования.

Современные детские площадки поражают воображение. Новый тренд – тематические комплексы. Все модели детских площадок проходят краш-тесты. Детали защищены антивандальной краской. Болты закрывают специальными пластиковыми колпачками, так что дети не поцарапаются. Григорий Казунко:

В настоящий момент уже произведена полная замена по 16-ому постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства непригодного, мы установили новое. Если брать пример, то даже на данной детской игровой площадке мы полностью заменили комплекс детский игровой.

Помимо обновления игровых площадок, в Минске проводится и комплексная реконструкция дворов. В нынешнем году масштабное преображение ожидает 12 придомовых территорий. Там не только обновят детские площадки, но и отремонтируют пешеходные дорожки и проезды, создадут элементы безбарьерной среды. Григорий Казунко:

На сегодняшний день мы отремонтировали 735 единиц детского игрового оборудования, провели полную замену 80 лавочек, которые были непригодны для текущего ремонта. Провели замену 355 урн. Выполнили установку 780 столбиков для препятствия заездов на детские игровые площадки автомобилей.