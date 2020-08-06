Николай Самонов: мы внимание министра здравоохранения обратили письменно, что мы благодарны. Честь и хвала врачам

Николай Самонов, председатель Минского областного общественного объединения инвалидов-участников локальных войн: Поддержку государства мы чувствуем и поддерживаем их правильную позицию по отношению к инвалидному сообществу. Губернатор нашей области настолько внимательно относится к нашему объединению и к инвалидам! У нас есть газета «Вместе», которая информирует всех инвалидов по Республике Беларусь. Там в пятницу была благодарность губернатору области. И сегодня я тоже хочу высказать эту же благодарность губернатору Минского исполнительного комитета.

Отправили благодарность врачам за то, что мы получаем помощь постоянную от здравоохранения. Особенно отправили благодарственное письмо от имени инвалидов Минской области министру здравоохранения. Благодарим Минскую центральную районную больницу за эксклюзив, который она проявляет по отношению к инвалидам. Они постоянно присутствуют на наших круглых столах, постоянно помогают в оздоровлении, санаторная помощь постоянная. На этой неделе получили путевки в санатории инвалиды нашей организации.

Госпиталь имени Машерова – пока не закрыли на COVID этот, постоянно мы оздоравливались. Прямо персонально присылают нам приглашения, чтобы наши инвалиды из Минской области не ехали в Могилевскую, другую. Они едут в наш госпиталь, и спасибо госпиталю, что такое внимание.

Вот поэтому мы внимание министра здравоохранения обратили письменно, что мы благодарны. Честь и хвала врачам.