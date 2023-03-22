Президент Беларуси направил приветствие гостям и участникам Минской книжной выставки

Новости Беларуси. «Мир книги без границ». В Национальном выставочном центре начинает работу Минская международная книжная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юбилейном форуме, а в 2023 году любителей печатной книги площадка собирает уже в 30-й раз, представят все лучшее и самое актуальное в книгоиздании – как мировом, так и отечественном. Приветствием гостям и участникам направил Александр Лукашенко.