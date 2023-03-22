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Президент Беларуси направил приветствие гостям и участникам Минской книжной выставки

22 марта 2023 08:11
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Новости Беларуси. «Мир книги без границ». В Национальном выставочном центре начинает работу Минская международная книжная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направил приветствие гостям и участникам Минской книжной выставки-1

На юбилейном форуме, а в 2023 году любителей печатной книги площадка собирает уже в 30-й раз, представят все лучшее и самое актуальное в книгоиздании – как мировом, так и отечественном. Приветствием гостям и участникам направил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси направил приветствие гостям и участникам Минской книжной выставки-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прославляя многовековые традиции белорусского книгопечатания и просветительства, форум получил признание профессионалов книжного мира, стал уникальной диалоговой площадкой для гуманитарного и культурного развития. В условиях глобальной девальвации понятий истины, добра и справедливости, запрета и осквернения мировой литературной классики Минская книжная выставка содействует повышению роли книги в формировании патриотических ценностей в обществе, укреплению дружбы между народами на основе творчества и взаимопонимания.

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# Выставки в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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