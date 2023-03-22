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Международная книжная выставка-ярмарка стартует в Минске

22 марта 2023 06:20
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Новости Беларуси. «Мир книги без границ». В Национальном выставочном центре сегодня, 22 марта, начинает работу Минская международная книжная выставка-ярмарка. В 30-й раз она представит все лучшее и самое актуальное в книгоиздании – как мировом, так и отечественном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная книжная выставка-ярмарка стартует в Минске-1

Объявленному в Беларуси Году мира и созидания посвящен национальный стенд. Здесь актуальнейшие разработки, связанные с чтением. Например, мобильное приложение «Чытанка». В аудиокаталоге для смартфона в бесплатном доступе уже более 100 произведений классиков и современных авторов Беларуси. Почетный гость в 2023 году – Российская Федерация. До 26 марта в «БелЭкспо» – презентации, дискуссии, творческие встречи, награждение победителей национального конкурса «Искусство книги», финал стартапа LitUP.

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# Выставки в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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