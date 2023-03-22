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От участковых до спецназа. Учения всей минской милиции прошли на аэродроме Липки

22 марта 2023 06:30
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Новости Беларуси. Быть готовыми действовать на любой территории – такую задачу личному составу всех служб МВД поставил руководитель ведомства во время тактико-специального учения минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От участковых до спецназа. Учения всей минской милиции прошли на аэродроме Липки-1

Как отметил Иван Кубраков, маневры организованы с учетом задач, поставленных Президентом и на совещании с силовым блоком. В учении задействовали все подразделения: от участковых до спецназа.

От участковых до спецназа. Учения всей минской милиции прошли на аэродроме Липки-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы постоянно проводим такие учения на всей территории нашей республики. Они начинают проводиться с небольшого территориального районного отдела, где бы он ни находился: в Минске, Витебской, Гомельской или других областях. Сегодня слаживание именно в столице, потому что именно здесь проходят массовые мероприятия не только политического характера, но и культурно-массовые, зрелищные. И личный состав должен быть готов выполнить поставленные задачи в любое время суток.

От участковых до спецназа. Учения всей минской милиции прошли на аэродроме Липки-7

Как отметил министр, в рамках проверки личный состав прибыл полностью. В ходе учения использована новая техника, а также беспилотники, в том числе ударного типа.

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# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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