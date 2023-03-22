От участковых до спецназа. Учения всей минской милиции прошли на аэродроме Липки

Как отметил Иван Кубраков, маневры организованы с учетом задач, поставленных Президентом и на совещании с силовым блоком. В учении задействовали все подразделения: от участковых до спецназа.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы постоянно проводим такие учения на всей территории нашей республики. Они начинают проводиться с небольшого территориального районного отдела, где бы он ни находился: в Минске, Витебской, Гомельской или других областях. Сегодня слаживание именно в столице, потому что именно здесь проходят массовые мероприятия не только политического характера, но и культурно-массовые, зрелищные. И личный состав должен быть готов выполнить поставленные задачи в любое время суток.