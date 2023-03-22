Первый документ со списком сожжённых жителей Хатыни показали в Москве

Новости Беларуси. В Беларуси отдают дань памяти жертвам Хатыни. 22 марта 1943 года фашисты заживо сожгли 149 мирных жителей небольшой белорусской деревни, из которых 75 – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хатынь стала символом всех уничтоженных карателями населенных пунктов. Печальную участь разделили еще сотни поселков. В скорбном списке 216 названий. Сегодня мы вспоминаем всех безвинно погибших. По случаю 80-летия трагедии в Хатыни к соотечественникам обратился Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В каждом уголке Беларуси есть история своей Хатыни. Больно осознавать, сколько новых жизней так и не появилось на свет, сколько детей не повзрослело, сколько судеб оборвалось из-за безумных идей, слепой ненависти и кровавой жестокости. Спустя годы горечь и гнев не утихают. Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам. У белорусов для них был и остается один ответ – дух всенародного сопротивления. Его символ – непокоренный человек, который, восстав живым из огня, с телом мертвого сына на руках сквозь время несет вечное проклятие фашизму.

В Москве сегодня обнародован первый документ со списком сожженных жителей Хатыни. Его представили наши коллеги из агентства «РИА Новости» в рамках проекта «Без срока давности». В списке – фамилии членов 25 семей. Самому младшему – Толе Яскевичу, всего семь недель.

На месте сожженной деревни теперь мемориальный комплекс – место особой силы. Сегодня здесь пройдет митинг-реквием. Память жертв Хатыни почтут во всех регионах минутой молчания ровно в полдень.