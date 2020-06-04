Глава сельхозпредприятия: «Мне пришлось когда-то побывать за границей – перенимать там опыт. В Америке знают belarusian»

Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:

На четвёртом месте по реализации мяса, 10-е место по реализации молока – это достойно. Мне кажется, можно гордиться своей республикой и даже с гордостью читать страницы оперативной какой-то печати или статистических каких-то данных – это гордо. И даже мне пришлось когда-то побывать за границей – перенимать там опыт. Я даже была удивлена, что в Америке знают belarusian. Обмен был опытом – никаких политических вопросов. Просто там люди земли. И, как они говорили, чтобы получалось у тебя что-то, ты должен любить работу, любить ту землю и любить тот народ, с которым ты работаешь и с которым живёшь.