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Глава сельхозпредприятия: «Мне пришлось когда-то побывать за границей – перенимать там опыт. В Америке знают belarusian»

04 июня 2020 14:11
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Глава сельхозпредприятия: «Мне пришлось когда-то побывать за границей – перенимать там опыт. В Америке знают belarusian» -1

Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
На четвёртом месте по реализации мяса, 10-е место по реализации молока – это достойно. Мне кажется, можно гордиться своей республикой и даже с гордостью читать страницы оперативной какой-то печати или статистических каких-то данных – это гордо. И даже мне пришлось когда-то побывать за границей – перенимать там опыт. Я даже была удивлена, что в Америке знают belarusian. Обмен был опытом – никаких политических вопросов. Просто там люди земли. И, как они говорили, чтобы получалось у тебя что-то, ты должен любить работу, любить ту землю и любить тот народ, с которым ты работаешь и с которым живёшь.

# Международное сотрудничество # общество # Лима Пархимович # Игорь Марзалюк

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