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Некоторые трамвайные маршруты в направлении Серебрянки не будут работать с 8 июня

04 июня 2020 18:55
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Новости Беларуси. Ремонтные работы на путях в направлении Серебрянки продолжат на следующей неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Некоторые трамвайные маршруты в направлении Серебрянки не будут работать с 8 июня-1

Напомним, здесь устанавливают ограждения и дорожные борты. Все это должно повысить безопасность движения и увеличить скорость транспорта. Сейчас ремонт идет на Долгобродской. После перейдут на участок от Тракторного завода до Серебрянки.

Некоторые трамвайные маршруты в направлении Серебрянки не будут работать с 8 июня-4

Для пассажиров организуют временный автобусный маршрут № 909. Для проезда можно будет воспользоваться ранее купленными безлимитными проездными на трамвай.

Некоторые трамвайные маршруты в направлении Серебрянки не будут работать с 8 июня-7

Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:
Разворот автомобилей будет производиться на специальных участках. В дальнейшем планируется изменение разметки, особое внимание будет уделено аварийным участкам, а также выездам с прилегающих территорий, дворов. В перспективе также планируется изменение светофорного регулирования с преимуществом трамвая.  

# Работа транспорта в Минске # общество # Виктор Восколей # Фотофакт

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