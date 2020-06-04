Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?

Новости Беларуси. В 2020 году на 10 объектах «Минскводоканала» появятся красочные граффити, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В 2020 году на 10 объектах «Минскводоканала» появятся красочные граффити, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Проект по украшению объектов начали еще пару лет назад. Отзывы от жителей пока только хорошие. В 2020 году роспись стен поручили художникам архитектурно-строительного колледжа.
Ребята заранее подготовили разнообразные эскизы. Их особенность – лаконичность и простота. Рисунок наносится через трафарет, чтобы впоследствии его легче было обновлять. Уже закончена большая половина объектов. Тематика самая разнообразная.
Василий Ананич, заместитель директора по общим вопросам УП «Минскводоканал»:
В городе это урбанистическое направление рисунка, то есть это изображения домов, каких-либо фонарей и всего, что связано с городской жизнью. Если это находится где-то в лесных массивах либо в парковых зонах. Стараемся, чтобы это были элементы природы.