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Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?

04 июня 2020 18:51
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Новости Беларуси. В 2020 году на 10 объектах «Минскводоканала» появятся красочные граффити, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?-1



Проект по украшению объектов начали еще пару лет назад. Отзывы от жителей пока только хорошие. В 2020 году роспись стен поручили художникам архитектурно-строительного колледжа.

Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?-3

Ребята заранее подготовили разнообразные эскизы. Их особенность – лаконичность и простота. Рисунок наносится через трафарет, чтобы впоследствии его легче было обновлять. Уже закончена большая половина объектов. Тематика самая разнообразная.

Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?-6

Василий Ананич, заместитель директора по общим вопросам УП «Минскводоканал»:
В городе это урбанистическое направление рисунка, то есть это изображения домов, каких-либо фонарей и всего, что связано с городской жизнью. Если это находится где-то в лесных массивах либо в парковых зонах. Стараемся, чтобы это были элементы природы.

# Граффити # общество # Василий Ананич # Фотофакт

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