22 июня пройдёт патриотическая акция «Минута молчания»

Новости Беларуси. «Поезд Памяти» героев. Патриотическая акция «Минута молчания» пройдёт сегодня, 22 июня, в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромный флешмоб объединит людей, которые вспомнят о подвиге и испытаниях, через которые пришлось пройти белорусам и другим народам Советского Союза. Следите за нашим эфиром.