22 июня пройдёт патриотическая акция «Минута молчания»

Новости Беларуси. «Поезд Памяти» героев. Патриотическая акция «Минута молчания» пройдёт сегодня, 22 июня, в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Поезд Памяти» героев. Патриотическая акция «Минута молчания» пройдёт сегодня, 22 июня, в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огромный флешмоб объединит людей, которые вспомнят о подвиге и испытаниях, через которые пришлось пройти белорусам и другим народам Советского Союза. Следите за нашим эфиром.
Александр Вольфович: «Многие политики, геостратеги пытаются перекроить мир. Пытаются перевернуть с ног на голову историю» (подробнее здесь).