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22 июня пройдёт патриотическая акция «Минута молчания»

22 июня 2022 04:03
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Новости Беларуси. «Поезд Памяти» героев. Патриотическая акция «Минута молчания» пройдёт сегодня, 22 июня, в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

22 июня пройдёт патриотическая акция «Минута молчания»-1

Огромный флешмоб объединит людей, которые вспомнят о подвиге и испытаниях, через которые пришлось пройти белорусам и другим народам Советского Союза. Следите за нашим эфиром.  

Александр Вольфович: «Многие политики, геостратеги пытаются перекроить мир. Пытаются перевернуть с ног на голову историю» (подробнее здесь).  

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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