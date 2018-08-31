Президент Беларуси: «Многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично»

Новости Беларуси. Перед назначением на ключевые должности Александр Лукашенко с кандидатами всегда беседует лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересуется, насколько глубоко будущий руководитель знает «болевые точки», проблемы, есть ли идеи и варианты решения накопившихся вопросов. И главное – не боятся ли назначенцы брать на себя большую ответственность? Задачи для чиновников всех уровней стоят одинаковые: результат и забота о людях. Перестановки в правительстве еще не закончились. Кстати, одна из причин крайних мер – пьянство, в том числе среди руководящего состава.