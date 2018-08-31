Прямой эфир

Президент Беларуси: «Многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично»

31 августа 2018 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Перед назначением на ключевые должности Александр Лукашенко с кандидатами всегда беседует лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые министры финансов и энергетики. Президент Беларуси 31 августа рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси: «Многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично» -1

Интересуется, насколько глубоко будущий руководитель знает «болевые точки», проблемы, есть ли идеи и варианты решения накопившихся вопросов. И главное – не боятся ли назначенцы брать на себя большую ответственность? Задачи для чиновников всех уровней стоят одинаковые: результат и забота о людях. Перестановки в правительстве еще не закончились. Кстати, одна из причин крайних мер – пьянство, в том числе среди руководящего состава.

Подробности в видеоматериале.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зарплата врачей и учителей Беларуси: что изменится с 1 сентября?
31 августа 2018 17:52

Зарплата врачей и учителей Беларуси: что изменится с 1 сентября?

«Когда мы вышли, оказалось, что никого нет»: белорусских туристов потеряли в Париже
31 августа 2018 17:13

«Когда мы вышли, оказалось, что никого нет»: белорусских туристов потеряли в Париже

Что было: Опять 1-е сентября/ Первое знакомство с Джексоном
31 августа 2018 17:04

Что было: Опять 1-е сентября/ Первое знакомство с Джексоном