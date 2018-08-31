«Когда мы вышли, оказалось, что никого нет»: белорусских туристов потеряли в Париже

Хотели посмотреть столицу Франции, но пролетели, как фанера над Парижем. Их забыли в незнакомом городе, в чужой стране. Отыскав дорогу, домой, сегодня они отравляются в поиски справедливости. Говорят, что Париж – это праздник, который всегда с тобой. Минчанин Сергей Домнич решил подарить такой праздник своей супруге. Мужчина и не предполагал, какими приключениями обернётся для Ольги это путешествие.

Сергей Домнич:

В феврале 2018 года был приобретён мной туристический пакет на оказание услуги – для супруги и её подруги. Поездка автобусная, с посещением Берлина, Амстердама, Парижа, Брюсселя. В апреле супруга Сергея вместе с подругой отправились в Европу. Кроме уже оплаченного тура, на белорусско-литовской границе путешественницы оплатили пакет экскурсий. Его стоимость составила 99 евро, однако никакого документа, подтверждающего факт оплаты, девушкам не выдали. Не придав сему факту большого значения, туристы отправились в Берлин. Город оставил неизгладимое впечатление, а вот во Франции что-то пошло не так. Часть группы попросту забыли возле храма Сакре-Кёр.

Ольга Домнич:

Когда мы вышли оттуда, оказалось, что никого нет. Очень испугались, нас было 6 человек. Сразу искали наш автобус, автобуса уже не было на месте. То есть, они дальше отправились на экскурсию, а нас забыли. 6 человек, оторванные от своей группы, в чужой стране и незнакомом городе, с минимальным знанием языка и практически без денег. Перед экскурсией гид настаивала: деньги нужно оставить в автобусе, мол, Монмартр – обитель карманных воришек. Ольга Домнич:

Так как наш отель находился за городом Парижем, нам нужно было торопиться. Мы сели на метро, потом пересели на скоростную электричку и поехали. Вышли, уже совсем было темно. Мы начали спрашивать, как добраться до нашего отеля –мало кто знал. Там и дорога, и поле какое-то, и обходили футбольные поля. В общем, мы долго шли. Больше всего мне казалось, что она должна извиниться перед туристами за такое. Она не извинялась совершенно, ни перед кем не извинилась, и на следующий день, утром. Говорит: «Вы просто ничего не добьётесь». Так и сказала в лицо.

Невероятные приключения белорусов во Франции благополучно завершились лишь через 7 часов путешествий. Добравшись до отеля, женщины от экскурсовода ждали объяснений. Какого же было удивление белорусок, когда оказалось, что туристов даже никто не искал, дескать, сами доберутся, не пропадут на гостеприимной французской земле. Сегодня Ольга считает: в турфирме должны принести извинения и компенсировать расходы на дорогу до отеля, вернуть стоимость экскурсии под названием «Вечерний Париж», на которую их попросту не взяли. Рассчитывает минчанка и на компенсацию морального вреда. Но что говорит буква закона?

Дарина Гулюта, юрист:

Дополнительные услуги потребители оплатили в полном объёме, однако данные услуги не соответствовали по качеству, а также некоторые не были оказаны. В связи с чем потребитель имеет право требовать соразмерного уменьшения стоимости тура. Кроме того, имеет право требовать денежную компенсацию морального вреда. В действиях сотрудника-исполнителя, который принимал деньги без выдачи кассового чека, усматривается состав административно-наказуемого деяния. Между тем, в турфирме свою вину признавать отказываются и, в свою очередь, всю ответственность перекладывают на туристов.