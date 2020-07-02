Президент Беларуси: люди толпами шли к Минску, чтобы попросить хотя бы 10 долларов, чтобы прокормить семью

Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вы, именно вы, на референдуме, поддержав, конечно, меня, взвалили на мои плечи – еще тогда молодого человека – эту ношу. Как могу, так и несу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Ни я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли обрубок нашего большого, великого государства – Советского Союза, кровавый обрубок. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь. Кругом забастовки, кастрюли, чайники, ложки – люди толпами шли сюда, в центр, к Минску, в столицу нашей родины, чтобы попросить хотя бы 10 долларов, чтобы прокормить семью. И тогда я предложил вам вариант, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти абсолютно. И всё, и все были против, кроме простого человека, который хотел жить.

И должен вам сказать, извините за нескромность, это мы с вами сделали. Сегодня вокруг те, кто понесли тяжелые потери в период четверть века перестройки, завидуют белорусам, что они «памяркоўна» и спокойно прошли этот путь. Я это говорю, потому что сегодня очень многим или отдельным, скажем так, неймется. Хочется перевернуть, хочется «рэформаў».

Только хочу вас предупредить, что в результате этих «рэформаў» кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень, сел, из Солигорска, Слуцка и других городов в город-герой Минск.

Вы хотите сказать, что этого не будет? Будет! Посмотрите на Америку – богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу – им-то чего неймется? Посмотрите, что творится.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей»

Президент Беларуси: когда мы видим, что потомки рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась

Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»